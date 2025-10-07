Gesundheitsamt eingeschaltet Schimmel im Klassenzimmer: Fischbacher Eltern besorgt 07.10.2025, 10:05 Uhr

i Drei Schulklassen werden in den Pavillons unterrichtet. Eltern machen sich Sorgen mit Blick auf Schimmelbelastung, die Verwaltung hält das Unterrichten dort nach mehreren Untersuchungen für unbdenklich. Michael Greber

Schimmel in Klassenräumen: Darüber machen sich Fischbacher Eltern Sorgen. Die Verwaltung verweist indes auf Untersuchungen, die keinen Anlass für weitreichende Entscheidungen geben.

Atemprobleme, Luftnot, allergische Reaktionen: Davon berichten einige besorgte Eltern mit Blick auf ihre Kinder, die die Grundschule Fischbach besuchen. Die dort als Klassenräume genutzten Pavillons seien von Schimmel befallen. Seit Monaten ist das Thema akut: Auch das Gesundheitsamt des Landkreises hat sich eingeschaltet.







