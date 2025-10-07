Schimmel in Klassenräumen: Darüber machen sich Fischbacher Eltern Sorgen. Die Verwaltung verweist indes auf Untersuchungen, die keinen Anlass für weitreichende Entscheidungen geben.
Lesezeit 4 Minuten
Atemprobleme, Luftnot, allergische Reaktionen: Davon berichten einige besorgte Eltern mit Blick auf ihre Kinder, die die Grundschule Fischbach besuchen. Die dort als Klassenräume genutzten Pavillons seien von Schimmel befallen. Seit Monaten ist das Thema akut: Auch das Gesundheitsamt des Landkreises hat sich eingeschaltet.