Betriebe in der Krise? Schaurener Elektriker Lautz setzt auf neue Technologien Niels Heudtlaß 22.10.2026, 16:00 Uhr

i Andreas und Anja Lautz führen die Firma Elektrotechnik Andreas Lautz gemeinsam. Ihre Prioritäten sind gut ausgebildete Nachwuchskräfte und eine Spezialisierung auf moderne, nachhaltige Technologien. Niels Heudtlaß

Die Firma Elektrotechnik Lautz hat Erfolg. Trotzdem kommen in Zukunft Herausforderungen. Schließungen im Kreis Birkenfeld, Privatleute, die sich keinen Handwerker mehr leisten können und die Vergabe von öffentlichen Aufträgen gehören dazu.

„Ausrichtung auf die Zukunft“, so beschreibt Andreas Lautz, Geschäftsführer der Firma Elektrotechnik Andreas Lautz aus Schauren, das Motto seines Unternehmens. Diese Einstellung hat das 2007 in Bruchweiler gegründete Familienunternehmen zu Erfolg und Wachstum geführt.







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