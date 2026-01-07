Glasfaser in der VG Birkenfeld
Schäden in Birkenfeld sollen bis April beseitigt werden
2021 begann der Glasfaserausbau durch die UGG in Teilen der VG Birkenfeld. Bis heute bleiben Mängel. Doch es gibt Hoffnung.
Guido Kirchner. picture alliance/dpa

2021 begann der UGG-Glasfaserausbau in Teilen der VG Birkenfeld. Bis heute bleiben Mängel. Doch es gibt Hoffnung: Eine neue Firma ist in Birkenfeld mit der Schadensbeseitigung betraut. Land und Kommunen wollen gemeinsam einen Zeitplan aufstellen. 

Lesezeit 3 Minuten
Vertreter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, darunter VG-Bürgermeister Matthias König (Freie Wähler), sowie Vertreter der VG Nahe-Glan und der VG Lauterecken haben sich Ende 2025 mit Vertretern vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz getroffen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBauen & Wohnen