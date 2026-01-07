Glasfaser in der VG Birkenfeld Schäden in Birkenfeld sollen bis April beseitigt werden Niels Heudtlaß

Franz Cronenbrock 07.01.2026, 19:00 Uhr

i 2021 begann der Glasfaserausbau durch die UGG in Teilen der VG Birkenfeld. Bis heute bleiben Mängel. Doch es gibt Hoffnung. Guido Kirchner. picture alliance/dpa

2021 begann der UGG-Glasfaserausbau in Teilen der VG Birkenfeld. Bis heute bleiben Mängel. Doch es gibt Hoffnung: Eine neue Firma ist in Birkenfeld mit der Schadensbeseitigung betraut. Land und Kommunen wollen gemeinsam einen Zeitplan aufstellen.

Vertreter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, darunter VG-Bürgermeister Matthias König (Freie Wähler), sowie Vertreter der VG Nahe-Glan und der VG Lauterecken haben sich Ende 2025 mit Vertretern vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz getroffen.







