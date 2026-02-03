Wildfreigehege Kempfeld Schäden am Wildenburgturm werden untersucht Stefan Conradt 03.02.2026, 11:00 Uhr

i Der Wildenburgturm ist derzeit nicht begehbar. Reiner Drumm. Rd

Noch ist unklar, wie schwer die Schäden am Wildenburgturm sind, der seit vergangenem Freitag für den Besucherverkehr gesperrt ist. Die Nationalparkverwaltung verspricht aber eine schnellstmögliche Sanierung.

Der Wildenburg-Turm am Nationalpark-Tor bei Kempfeld ist seit Freitag aus Sicherheitsgründen gesperrt. Laut Nationalparkamt waren bei einer Begehung des Turms Schäden an der Holzkonstruktion aufgefallen. „Die Schäden werden nun durch Fachleute begutachtet und der Turm schnellstmöglich saniert.







Artikel teilen

Artikel teilen