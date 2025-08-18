Ein Defekt an einem Behälter in Werk eins von Hochwald Sprudel hat am Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren und Gefahrstoffeinheiten aus dem Landkreis geführt. Die Alarmmeldung kam kurz nach 5 Uhr in der Früh.

Am frühen Montagmorgen ist es in Werk 1 von Hochwald Sprudel in Schwollen zu einer chemischen Reaktion gekommen, bei der eine Schadstoffwolke austrat. Infolge kam es kurz nach 5 Uhr in der Früh zu einem Großeinsatz der Feuerwehren der VG Birkenfeld, die unter anderem mit dem Gefahrstoffzug ausrückte, und weiteren Gefahrstoffeinheiten aus dem Kreisgebiet. Der Einsatz dauert am späten Vormittag noch an. Vorsorglich wurde eine Warnmeldung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) abgesetzt, wodurch auch die Warnapps Katwarn und Nina die Bevölkerung informierten. Auch im Radio kam eine entsprechende Warnmeldung.

Wie die VG-Verwaltung Birkenfeld und Polizei informieren, waren insgesamt 62 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Birkenfeld im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch Spezialfahrzeuge des Gefahrstoffzuges, darunter der Gerätewagen Messtechnik der Feuerwehr Baumholder, der Gerätewagen Dekontamination der Feuerwehr Idar-Oberstein sowie die Teileinheit Gefahrstoffe der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Zusätzlich war die Polizeiinspektion Birkenfeld mit drei Kräften im Einsatz.

Mitarbeiter alarmieren Feuerwehr

In einer ersten Warnmeldung war von einem Säureaustritt die Rede. In dem Betrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage im betroffenen Abschnitt nicht ausgelöst; stattdessen hatten Mitarbeiter selbst die Feuerwehr informiert. Sie berichteten von einem beißenden Geruch sowie erhöhter Temperatur an einem Behälter. Zwei Beschäftigte wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Der hauptamtliche Regelrettungsdienst traf bereits vor den nachgeforderten Kräften des Katastrophenschutzes ein.

Zur Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Einschätzungen geht aktuell keine Gefahr mehr für die Bevölkerung aus. Dies betrifft ausdrücklich auch Kindertagesstätten und Schulen in der Umgebung. „Die Lage ist unter Kontrolle, für Anwohnerinnen und Anwohner besteht keine Gefahr“, erklärte VG-Wehrleiter Lars Benzel von der Verbandsgemeinde Birkenfeld. red/sig