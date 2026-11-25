Er ist bekannt als Mann deutlicher Worte: Der Idar-Obersteiner Sascha Spindler sorgt aktuell mit einem viel beachteten Facebook-Post zur Wirtschaftslage für Aufsehen. Er selbst arbeitet als Unternehmer 80 bis 90 Stunden die Woche.
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Tankstellenbetreiber Sascha Spindler sorgte im September mit einem Facebook-Post für Aufsehen: Der Chef der TaRa Group betreibt 17 Tankstellen, davon allein vier im Idar-Obersteiner Stadtgebiet. Spindler forderte angesichts des Spritpreis-Schocks ein Umdenken der Politik und übt Kritik.