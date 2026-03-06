Freundin führt Show weiter
Sarah Schott: Ihre Botschaft soll in den Herzen bleiben
Hanna Herzog (links) und Sarah Schott waren beste Freundinnen. Auf dem Foto ist auch Kuscheltier Philip, ein Pinguin, zu sehen.
Hanna Herzog

Sarah Schott aus Idar-Oberstein hat ihren letzten Kampf im Oktober 2025 verloren. Aber ihre Botschaften sollen weitergetragen werden – unter anderem durch den Onlineshop, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Hanna Herzog ins Leben gerufen hat.

Idar-Oberstein. „Sarah fehlt. Bei allem. Ihre Lücke schließen können wir nicht. Aber wir können Sarahs Botschaft und auch das, was sie hinterlassen hat, weitertragen. Dazu gehört eine bleibende Erinnerung an Lebensfreude, Haltung und den festen Willen, etwas zu bewegen“, sagt Hanna Herzog.

