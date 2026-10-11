Sie hat sich nach der großen Liebe gesehnt. Auf der Suche danach wurde sie ans Bett gefesselt und ausgepeitscht. Vor zehn Jahren starb Sarah H. aus Fischbach. Wir erinnern an die junge Frau, deren Geschichte nicht vergessen werden darf.
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Trauer, Wut, Entsetzen: Es gab vor zehn Jahren und auch danach unzählige Reaktionen auf den Tod der 32-jährigen Sarah H., die bis Februar 2016 in Fischbach lebte und dann nach Alt Rehse/Neubrandenburg zu ihrem damaligen, 51-jährigen Partner Axel G. zog.