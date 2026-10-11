Trauer und Wut vor zehn Jahren Sarah H.: Suche nach Liebe endete mit dem Tod Vera Müller 11.10.2026, 15:25 Uhr

i Axel G. aus Alt Rehse hat vor Gericht nie erläutert, wie Sarah zu Tode kam. Am Ende erhält er eine Geldstrafe. Wenig später stirbt er bei einem Wohnungsbrand. Bernd Wüstneck / picture alliance. picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/picture alliance / dpa

Sie hat sich nach der großen Liebe gesehnt. Auf der Suche danach wurde sie ans Bett gefesselt und ausgepeitscht. Vor zehn Jahren starb Sarah H. aus Fischbach. Wir erinnern an die junge Frau, deren Geschichte nicht vergessen werden darf.

Trauer, Wut, Entsetzen: Es gab vor zehn Jahren und auch danach unzählige Reaktionen auf den Tod der 32-jährigen Sarah H., die bis Februar 2016 in Fischbach lebte und dann nach Alt Rehse/Neubrandenburg zu ihrem damaligen, 51-jährigen Partner Axel G. zog.







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