Stadttheater Idar-Oberstein Sanierungsvolumen liegt nun im siebenstelligen Bereich 11.11.2025, 11:00 Uhr

i So wie hier beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2021 dient das Stadttheater als gute Stube von Idar-Oberstein. Nun muss diese aber saniert werden: Ab Mai 2026 sind erstmal keine Veranstaltungen mehr möglich. People Picture/Willi Schneider (Archivbild). People Picture/Willi Schneider

Das kennt jeder Bauherr – gerade wenn es um alte Gebäude geht: Bei der Sanierung tauchen immer neue „Baustellen“ auf. Und meist wird es am Ende doch teurer, als die Experten vorher berechnet hatten. So ist es auch beim Stadttheater Idar-Oberstein.

Die Frage von Reimund Engbarth (CDU) im Bauausschuss war nicht ganz unberechtigt: „Wird das jetzt eine Generalsanierung?“ In seiner jüngsten Sitzung segnete das dem Stadtrat zuarbeitende Gremium eine weitere halbe Million Euro für Aufträge ab, die im Rahmen der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Idar-Obersteiner Stadttheater aufgebracht werden müssen.







