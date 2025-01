Großbaustelle in Birkenfeld Sanierungsarbeiten im Bereich Maiwiese beginnen 2025 08.01.2025, 17:00 Uhr

i Die Sanierungsarbeiten an Maiwiese und Wasserschieder Straße sollen im April oder Mai beginnen. Niels Heudtlaß

In diesem Jahr ist der Straßenvollausbau eines Teils der Birkenfelder Straßen Maiwiese und Wasserschieder Straße geplant. Auch verschiedene Leitungen sollen erneuert werden. So muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Die Birkenfelder müssen sich in diesem Jahr auf eine neue Großbaustelle einrichten. Die Stadt plant die Straßen Maiwiese und Wasserschieder Straße, die von Einkaufsmärkten wie Lidl, Aldi, Wasgau oder Penny gesäumt werden, zu erneuern. Dabei sei ein Baustart in den Monaten April oder Mai in Abhängigkeit von der Materialbeschaffung durchaus realistisch, wie die Verwaltung der VG Birkenfeld, die gemeinsam mit dem Birkenfelder Ingenieurbüro IBUT für ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen