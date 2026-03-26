Für die Sanierung des Freibads gibt es verschiedene Möglichkeiten – das sind die Varianten für Beckenauskleidung und Freibadgebäude.
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Die Sanierungspläne für das Freibad in Birkenfeld nehmen Gestalt an. Doch einige Entscheidungen sind noch offen. Die diskutierte der Werkausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld in seiner vergangenen Sitzung.Die Verbandsgemeinde Birkenfeld hatte in der Vergangenheit die Firma Famis aus Saarbrücken damit beauftragt, ein „zukunftsorientiertes Nutzungs- und Sanierungskonzept“ für das Birkenfelder Freibad zu erarbeiten.