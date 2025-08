Nachdem sich die Hoffnungen auf eine Förderung der Sanierung der Sportanlage „Auf der Bein“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach im Rahmen des aktuellen Landesprogramms „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN) zerschlagen haben (wir berichteten), ist wieder unklar, wie die Anlage wieder in Schuss gebracht werden kann – und vor allem, wie das finanziert werden soll angesichts defizitärer Haushalte beim Kreis und bei der Stadt Idar-Oberstein, die sich die Kosten teilen wollen.

Von der Kreisverwaltung heißt es dazu auf NZ-Anfrage: „Nachdem eine Förderung über das RZN-Programm nicht möglich ist, haben wir nach Freigabe des Haushaltes durch die ADD eine Entwurfsplanung mit Kostenschätzung für die alternative Wurfanlage beim bereits zuvor befassten Architekturbüro beauftragt. Diese liegt uns noch nicht vor. Sobald wir die konkrete Kostenschätzung haben, werden wir in die Abstimmung mit der Stadt Idar-Oberstein als mit 50 Prozent beteiligtem Kostenträger gehen und sodann das weitere Vorgehen gemeinsam planen.“

Das ist der Grund für die Ablehnung

Eigentlich soll das RZN-Förderprogramm Kommunen in strukturschwachen Regionen gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung helfen. Dafür stehen rund 200 Millionen Euro bereit, die „ohne größere Hürden und zum Großteil in 100-Prozent-Förderungen fließen“ sollen, wie es zu Beginn hieß. Doch die Umsetzung gestaltete sich dann doch schwieriger als erhofft, wie die Kommunen in den vergangenen Wochen und Monaten feststellen mussten. Viele wünschenswerte Projekte fielen durchs Raster und können laut der Prüfstelle in Mainz mit dem RZN nicht gefördert werden – so auch die Sanierung der Sportanlagen in Weierbach.

In der Begründung heißt es: „Die Sanierung des Sportplatzes auf dem Schulgelände ‚Auf der Bein‘ ist nicht förderfähig gemäß Kapitel 1 der RZN-Positivliste. Die Maßnahmen sollen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse fördern. Sie sollen insbesondere dazu beitragen, Strukturdefizite abzubauen beziehungsweise deren Folgen abzuschwächen. Dazu sollen Maßnahmen berücksichtigt werden, die eine möglichst hohe regional bedeutsame strukturpolitische Wirkung entfalten und in 36 Monaten abgeschlossen werden können.“

Kreis reicht Kleinspielfeld in Birkenfeld nach

„Wir waren der Ansicht, dass gerade die Sportanlage ‚Auf der Bein‘ im Sinne des Abbaus von Strukturdefiziten eine sinnvolle und Paragraf 1 RZN entsprechende Maßnahme wäre, auch wenn Sportplätze nicht ausdrücklich in der Positivliste enthalten sind“, erläutert Kreis-Dezernent Roland Praetorius. „Auf Nachfrage hat uns die Beratungsstelle mitgeteilt, dass Bestandsanlagen nicht gefördert werden und nach Ansicht der Beratungsstelle bei Sportanlagen nur der Bau oder die Sanierung von behindertengerechten Toiletten förderfähig sei. Wir wurden ferner darauf hingewiesen, dass lediglich die Förderung von Kleinsportanlagen in Betracht käme.“ Daraufhin habe die Kreisverwaltung das Kleinspielfeld am Schulzentrum in Birkenfeld in die Projektliste aufgenommen.

Dabei hatte sich der Kreis Birkenfeld von einer Berücksichtigung der Maßnahme ‚Auf der Bein‘ bei RZN eine Einsparung im sechsstelligen Euro-Bereich erhofft, was bei der Konsolidierung des defizitären Haushalts enorm geholfen hätte. Daraus wird nun aber nichts.

Inzwischen haben die CDU-Kreistagsfraktion und deren Landtagskandidat Frederik Grüneberg gefordert, die Sanierung der Sportanlage ‚Auf der Bein‘ schnellstmöglich für den ‚Goldenen Plan‘ anzumelden. Die dringend benötigte Modernisierung der Anlage dürfe nicht weiter aufgeschoben werden. Mit der Aufnahme in den „Goldenen Plan“ soll die Voraussetzung geschaffen werden, um Fördermittel des Landes oder anderer Programme gezielt abrufen und einsetzen zu können.

Das ist nun geplant

Über den „Goldenen Plan“ werden vorwiegend Neubauprojekte oder größere Sanierungsmaßnahmen (Investitionssummen von mehr als 75.000 Euro) direkt vom Land gefördert. Anmeldefrist ist der 1. Februar für das folgende Jahr. Nach positiver Aufnahme muss die Antragstellung bis zum 15. November an die ADD Trier erfolgen. Antragsberechtigt sind neben Sportvereinen und -Verbänden auch Gebietskörperschaften, Zweckverbände, juristische Personen mit kommunaler Beteiligung sowie gemeinnützige Organisationen mit Sport- und Freizeitangeboten. Problem: Der Förderantrag über den „Goldenen Plan“ war ohnehin geplant. Zusätzliche Mittel können so also nicht generiert werden.

Vorgesehen ist, das komplette Entwässerungssystem von Laufbahn, Segmenten und Großspielfeld zu erneuern und auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen sowie eine neue Wurfanlage zu errichten, die den Leichtathleten optimale Bedingungen bringt, aber auch den Trainingsbetrieb auf dem nahen Kunstrasen-Fußballplatz nicht beeinträchtigt. Dazu muss ein Teil des angrenzenden Waldes für die Wurfanlage gerodet werden.

Nach Abzug der zusätzlichen Förderung aus dem RZN, dem „Goldenen Plan“, der Sportförderung und der Beteiligung der Stadt Idar-Oberstein mit 50 Prozent der Restsumme ging die Kreisverwaltung Anfang des Jahres von einem Eigenanteil in Höhe von 600.000 Euro aus – der dürfte jetzt deutlich höher ausfallen.

Pohl: „Ich möchte das noch erleben...“

Die neue Lage führt dazu, dass aus der erhofften schnellen Sanierung der Anlage, die vor allem für die Sportler des TV Oberstein wichtig ist, die auf der Anlage ihr komplettes Leichtathletiktraining absolvieren, nichts wird. Der Sportkreisvorsitzende Bernd Pohl zeigt sich davon enttäuscht: „Das zieht sich jetzt schon so lange hin. Ich bin jetzt 79. Ich möchte das einfach noch erleben, dass ‚Auf der Bein‘ das neue Sportgelände mit Leichtathletikanlage in Betrieb genommen wird. Dazu müsste von der Kreisverwaltung allerdings erheblich Tempo aufgenommen werden...“

Pohl will in den kommenden Tagen im Ministerium in Mainz vorstellig werden, um zu erfahren, wie das für die Leichtathletik im Nationalparklandkreis so wichtige Projekt vielleicht doch eine stärkere Förderung des Landes erfahren kann.

Der Sportstättenbeirat des Kreises befasst sich am Mittwoch, 20. August, um 17 Uhr im Festsaal der Kreisverwaltung mit der Thematik. Dort werden die Prioritäten für die Baumaßnahmen, die über den „Goldenen Plan“ gefördert werden sollen, für 2026 festgelegt. Die Maßnahme „Bein“ stand schon für 2025 an erster Stelle, kam aber nicht zum Zug. Will man die Sanierung nun tatsächlich zügig angehen, wird der Zeitplan bereits eng: Denn die für den geplanten Ausbau der Wurfanlage nötigen Rodungsarbeiten müssten im ersten Quartal 2026 durchgeführt werden, sonst verzögert sich die Sanierung um ein weiteres Jahr.