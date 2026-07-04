Noch immer müssen Autofahrer in den Kreis Kusel über Thallichtenberg fahren, da die Strecke nach Niederalben noch saniert wird. Der Landesbetrieb Mobilität geht davon aus, bald fertig zu werden.
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Für viele, die zwischen Baumholder und dem Kreis Kusel beruflich pendeln, ist die anhaltende Sanierung der Landesstraße 169 in Richtung Niederalben ein Ärgernis. Schließlich bedeutet die Umleitung über die L176 über den Breitsesterhof, Thallichtenberg bis nach Kusel und umgekehrt einige zusätzliche Kilometer.