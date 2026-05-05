Während die Nahetalstrecke voraussichtlich bis zum 9. Mai gesperrt bleibt, wird kräftig modernisiert. Auch eine beeindruckende Maschine kommt dabei zum Einsatz. Was bedeutet die Maßnahme für Pendler und wie profitiert die Region langfristig?
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Seit März laufen auf der Idar-Obersteiner Nahetalstrecke umfangreiche Bauarbeiten zur Erneuerung der Gleisanlagen. Ein Großteil der Maßnahmen wurde zunächst in den Nachtstunden durchgeführt, um den regulären Zugverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.