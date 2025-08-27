Benny Engel und sein Team sind mehr als Friseure. Außergewöhnliche Aktionen, nun eine neue Preisgestaltung und der Umzug in die Fußgängerzone: Das B.Style bewegt sich in Richtung Zukunft.

Frischer Wind für Idars Innenstadt: Der Friseursalon B.Style zieht um. Ein neuer Look nicht nur für die Haare, sondern auch für den Salon selbst gehört dazu: Kurz vor dem zehnjährigen Bestehen schlägt das Team von Benny Engel ein neues Kapitel auf und zieht mitten ins Herz von Idar. Ab dem 1. September heißt es: Willkommen in der Hauptstraße 52 – in der Fußgängerzone.

Im September 2015 wagte Benny Engel den Schritt in die Selbstständigkeit – zunächst als mobiler Friseur. Nur wenige Monate später, am 1. März 2016, eröffnete er seinen eigenen Salon B.Style. Im kommenden Jahr feiert er nun mit seinem sechsköpfigen Team das zehnjährige Bestehen.

Engel blickt zurück: „Was man in dieser Zeit alles erlebt hat, ist schon so einiges: nicht nur neunmal Haarspendetag, sondern auch unzählige Geschichten von Kunden, kreative Styles, Begegnungen mit fragwürdigem Verhalten – aber ebenso viele herzergreifende Momente.“ Viele Kundinnen und Kunden wurden im Laufe der Jahre zu Freunden. B.Style ist nicht einfach nur ein Friseursalon, sondern für viele Gäste ein kurzer Ausstieg aus dem Alltag: „Ein Ort voller gemeinsamer Momente, mit viel Lachen, manchmal auch Tränen – vor allem aber ein Wohnzimmer für alle, die den Salon besuchen.“

i Der neue Laden besticht durch moderne und angenehme Atmosphäre. Benny Engel

Das Team sei gewachsen, neue Charaktere und Stile sind hinzugekommen: Jetzt sei es Zeit, diese Entwicklung auch räumlich widerzuspiegeln und frischen Wind in die Fußgängerzone Idar zu bringen. „Ein Kunde sagte mir einmal ganz offen, dass unser bisheriger Laden nicht mehr das widerspiegelt, was wir eigentlich leisten. Und auch für mich und mein Team war die Situation in der alten Immobilie längst nicht mehr das, was ich mir gewünscht habe. Die Räume sind leider nicht mehr das, was sie einmal waren. Unser Team wächst, wir brauchen mehr Platz – und der alte Laden konnte das nicht mehr bieten.“

Dazu kämen neue Ideen, andere Stile und Veränderungen: „Wir wachsen – und zu Wachstum gehört auch Veränderung. Ich liebe unsere Stadt und freue mich darauf, gemeinsam mit meinem tollen Team in der Fußgängerzone frischen Wind zu bringen, neue Impulse zu setzen und das Stadtbild ein Stück lebendiger zu machen“, erklärt Engel.

Im Zuge dieser Veränderung stellt B.Style auch sein Preiskonzept neu auf – denn Themen wie Fairness und Gleichberechtigung sind für Benny Engel schon lange ein persönliches Anliegen, für das er einsteht und kämpft. Bei B.Style zählt nicht, ob jemand Mann, Frau oder Kind ist – sondern, wieviel Zeit und Aufwand die gewünschte Frisur braucht. „Ein kurzer Haarschnitt bei einer Frau dauert manchmal nur 30 Minuten, während ein aufwendiger Herrenhaarschnitt mit Bartpflege und Styling auch mal deutlich länger braucht. Auch ein Kinderhaarschnitt kann mal schneller, mal aufwendiger sein – je nach Haarmenge, Länge und gewünschtem Styling.“ Es gebe sonst kein Handwerk, das nach Geschlechtern trennt: „In der Werkstatt fragt niemand nach dem Geschlecht des Kunden, und im Restaurant bezahlt auch jeder das gleiche Gericht gleich. Es ist das Jahr 2025 – ich bin der Meinung, dass diese Trennung lange überholt ist und es Zeit wird, etwas zu ändern. In größeren Städten ist dieses Modell schon längst normal, und wir starten es jetzt auch hier. Das Feedback bisher ist mehr als positiv“, berichtet Engel.

Tag des Haarespendens steht wieder an

Für den Freitag, 29. August, lädt B.Style ab 14 Uhr zum Soft-Opening ein. Alle Neugierigen sind willkommen, einen ersten Blick in die neuen Räume zu werfen. Bei Musik, Getränken und Fingerfood können Besucher den neuen Salon in entspannter und lockerer Atmosphäre kennenlernen.

Einen weiteren Termin kann man sich schon einmal merken: Für Samstag, 15. November, lädt B.Style von 10 bis 18 Uhr zum zehnten Tag des Haarespendens ein – wieder zugunsten von Haare-spenden.de und dem Förderverein Lützelsoon & Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“.

Anders als in den vergangenen Jahren dürfen nun fast alle spenden: Voraussetzungen sind gesunde Haare – egal ob blondiert oder gefärbt, die Struktur ist entscheidend. Die Mindestlänge beträgt 25 Zentimeter, die abgeschnitten werden müssen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Livemusik und einen Star-Gast – weitere Informationen folgen. Spenden für die Tombola werden bis zum 8. November dankend angenommen.

Weitere Informationen unter www.bstyle-hairartist.de