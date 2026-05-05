Jubiläumskonzert am 9. Mai
Sängervereinigung Birkenfeld wird 170 Jahre alt
Der gemischte Chor Birdies gehört heute zum Herzstück der Sängervereinigung.
Der gemischte Chor Birdies gehört heute zum Herzstück der Sängervereinigung.
Gerhard Ding

Mit einem Chorkonzert am 9. Mai in der Jahnturnhalle feiert der Verein sein Jubiläum. Der Weg dahin war teils steinig. Wie die Sängervereinigung auch nach 170 Jahren immer wieder mit frischen Ideen durch Krisen manövriert. 

Lesezeit 3 Minuten
170 Jahre – ein Jubiläum, das in Birkenfeld und Umgebung noch nicht viele Vereine feiern konnten. „Nicht viele können auf eine so bewegte Geschichte zurückblicken“, sagt auch der Erste Vorsitzende der Sängervereinigung Birkenfeld, Stefan Schuch.Der Verein „Liederkranz Birkenfeld“, auf den die Sängervereinigung zurückzuführen ist, gründete sich am 9.

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