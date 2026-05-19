170 Jahre Chorgesang Sängervereinigung Birkenfeld feiert mit Konzert Niels Heudtlaß 19.05.2026, 18:00 Uhr

i Der gemischte Chor der Sängervereingung Birkenfeld sorgte zum Jubiläum für Stimmung in der Jahnturnhalle. Gerhard Ding

Vor 170 Jahren begann die Geschichte des Vereins-Chorgesangs in Birkenfeld. Dieses Erbe will die Sängervereinigung aufrechterhalten. Zum Beispiel mit der Feier zum 170-jährigen Bestehen in der Jahnturnhalle.

Die Sängervereinigung Birkenfeld hat mit einem Jubiläumskonzert ihr 170-jähriges Bestehen gefeiert. „Wieviel‘ Birkenfelder sangen…, wieviel‘ Lieder klangen…? 170 Jahre singen wir und sind dennoch jung geblieben.“ Mit diesen Textausschnitten aus dem vom Dirigenten Helmut Weirich arrangierten Chorsatz nach einer Melodie von Georg Friedrich Händel begrüßte der Chor der Sängervereinigung die Gäste in der voll besetzten Jahnturnhalle in Birkenfeld.







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