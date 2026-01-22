Projekt wieder verschoben Saarstraße in Hoppstädten-Weiersbach wird 2027 saniert Niels Heudtlaß 22.01.2026, 15:30 Uhr

i Rund vier Jahre sollen die Bauarbeiten in der Saarstraße andauern, wenn sie 2027 beginnen. Reiner Drumm

Ursprünglich sollte der Ausbau der Saarstraße spätestens Anfang 2026 beginnen. Jetzt teilte der LBM mit, dass vor 2027 nicht mit einem Baubeginn zu rechnen ist. Zuerst müsse durch Grunderwerb Baurecht geschaffen werden.

Die Saarstraße in Hoppstädten-Weiersbach soll nun doch erst im Jahr 2027 saniert werden. Das teilte Ortsbürgermeister Manuel Weber (CDU) nach einem gemeinsamen Gespräch von Ortsgemeinde, der VG Birkenfeld und dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Mittwoch mit.







Artikel teilen

Artikel teilen