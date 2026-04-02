Hunderte Schüler betroffen Saarland-Busse fahren nicht mehr in den Kreis Birkenfeld Stefan Conradt 02.04.2026, 14:00 Uhr

i Die IGS Türkismühle ist nicht nur im Nordsaarland, sondern auch bei Schülern aus dem Landkreis Birkenfeld sehr beliebt. Bisher fuhren sogar Schulbusse bis in die Dörfer im Nachbarlandkreis. Damit ist es ab dem Schuljahr 2027/28 vorbei. Stefan Conradt

Hunderte Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule Türkismühle sind von den Streichungsplänen betroffen, von denen sich der Landkreis St. Wendel Einsparungen in Höhe von mindestens 200.000 Euro erhofft. So reagiert der Nationalparklandkreis.

Auch der Nachbarkreis St. Wendel muss sparen. Aus diesem Grund soll der Schulbusverkehr in den Kreis Birkenfeld hinein ab dem Schuljahr 2027/28 stark eingeschränkt, fast kann man schon sagen: beendet werden. Denn – was viele Menschen gar nicht wissen: Der Landkreis St.







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