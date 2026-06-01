30-jährige Tradition
Saalü Adieu: Fröhlich-wehmütiger Abschied in Hottenbach
"The Royals" sorgten für die Rahmenhandlung und viel Gelächter mit der neuen Königin von Hottenbach (2. von links).
"The Royals" sorgten für die Rahmenhandlung und viel Gelächter mit der neuen Königin von Hottenbach (2. von links).
Ingrid Raagaard

Hottenbach hat sich von einer 30-jährigen Tradition und von einer großen Persönlichkeit verabschiedet. Es war ein fröhlicher Abend mit viel Gelächter und Musik, aber auch Momenten voller Wehmut. 

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Abschied tut immer weh, vor allem dann, wenn man weiß: Es gibt kein Wiedersehen! Hottenbach sagte am Freitagabend mit einer großen Kabarett- und Musikveranstaltung „Saalü Adieu“ und gedachte gleichzeitig der Saalü-Erfinderin Martina Helffenstein, die vor zwei Jahren im Alter von nur 68 Jahren verstorben ist.

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