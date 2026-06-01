Hottenbach hat sich von einer 30-jährigen Tradition und von einer großen Persönlichkeit verabschiedet. Es war ein fröhlicher Abend mit viel Gelächter und Musik, aber auch Momenten voller Wehmut.
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Abschied tut immer weh, vor allem dann, wenn man weiß: Es gibt kein Wiedersehen! Hottenbach sagte am Freitagabend mit einer großen Kabarett- und Musikveranstaltung „Saalü Adieu“ und gedachte gleichzeitig der Saalü-Erfinderin Martina Helffenstein, die vor zwei Jahren im Alter von nur 68 Jahren verstorben ist.