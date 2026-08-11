100 Jahre Germania Ruschberg
Ruschbergs Schätze präsentieren sich ganz melodisch
Das Ausbildungsorchester unter der Leitung von Marina Martini, das von den Ruschbergern liebevoll „Unser ganzer Schatz“ genannt
Das Ausbildungsorchester unter der Leitung von Marina Martini, das von den Ruschbergern liebevoll „Unser ganzer Schatz“ genannt wird, spielte beim Sommerkonzert auf.
Gerhard Müller

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums hat der Musikverein Germania sein Sommerkonzert vor dem Bürgerhaus ausgerichtet. Und trotz heißer Temperaturen kamen viele, um mitzufeiern.

Lesezeit 1 Minute
Direkt im Anschluss an die Chronikvorstellung und deren Verkauf im Bürgerhaus (wir berichteten), startete der Musikverein Germania mit seinem Sommer Open-Air-Konzert. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums, das in sechs Teilen gefeiert wird, begann das Fest mit einem Fassanstich und einer Happy Hour zu verbilligten Bierpreisen.
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