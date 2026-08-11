Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums hat der Musikverein Germania sein Sommerkonzert vor dem Bürgerhaus ausgerichtet. Und trotz heißer Temperaturen kamen viele, um mitzufeiern.

Direkt im Anschluss an die Chronikvorstellung und deren Verkauf im Bürgerhaus (wir berichteten), startete der Musikverein Germania mit seinem Sommer Open-Air-Konzert.

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums, das in sechs Teilen gefeiert wird, begann das Fest mit einem Fassanstich und einer Happy Hour zu verbilligten Bierpreisen.