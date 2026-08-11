Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums hat der Musikverein Germania sein Sommerkonzert vor dem Bürgerhaus ausgerichtet. Und trotz heißer Temperaturen kamen viele, um mitzufeiern.
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Direkt im Anschluss an die Chronikvorstellung und deren Verkauf im Bürgerhaus (wir berichteten), startete der Musikverein Germania mit seinem Sommer Open-Air-Konzert. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums, das in sechs Teilen gefeiert wird, begann das Fest mit einem Fassanstich und einer Happy Hour zu verbilligten Bierpreisen.