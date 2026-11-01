Lesung in Idar-Oberstein
Ruprecht Polenz: Demokratie ist kein Zuschauersport
Ruprecht Polenz las in Idar-Oberstein vor rund 150 interessierten Zuhörern aus seinem Buch vor.
Ruprecht Polenz las in Idar-Oberstein vor rund 150 interessierten Zuhörern aus seinem Buch vor.
Fotostudio Hosser. Hosser

Ruprecht Polenz, seines Zeichens Jurist und Politiker, stellte im Heinzenwies-Gymnasium sein neues Buch vor. Darin geht auf den Unterschied zwischen Meinungen und Wirklichkeit ein und zeigt Wege aus der Konfrontation.

Lesezeit 2 Minuten
Jurist, Kommunalpolitiker, außenpolitischer Experte der CDU und für diese Partei jahrelang im Bundestag: Diesen engagierten Demokraten konnte die Initiative „Omas gegen rechts“ gewinnen, um sein im Sommer erschienenes drittes Buch „Wie ein Volk seinen Verstand verliert“ vorzustellen.
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