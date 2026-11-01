Lesung in Idar-Oberstein Ruprecht Polenz: Demokratie ist kein Zuschauersport Jutta Gerhold 01.11.2026, 18:00 Uhr

i Ruprecht Polenz las in Idar-Oberstein vor rund 150 interessierten Zuhörern aus seinem Buch vor. Fotostudio Hosser. Hosser

Ruprecht Polenz, seines Zeichens Jurist und Politiker, stellte im Heinzenwies-Gymnasium sein neues Buch vor. Darin geht auf den Unterschied zwischen Meinungen und Wirklichkeit ein und zeigt Wege aus der Konfrontation.

Jurist, Kommunalpolitiker, außenpolitischer Experte der CDU und für diese Partei jahrelang im Bundestag: Diesen engagierten Demokraten konnte die Initiative „Omas gegen rechts“ gewinnen, um sein im Sommer erschienenes drittes Buch „Wie ein Volk seinen Verstand verliert“ vorzustellen.







Artikel teilen

Artikel teilen