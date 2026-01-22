Der Ausbau des Radwegenetzes und der Wanderweg um die Steinbachtalsperre sowie die Instandsetzung des Kupfer-Jaspis-Pfads waren unter anderem Themen, um die Region attraktiver zu machen.
Nicht alles, was die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen mit dem Geld aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) Rheinland-Pfalz machen wollte, haben die verantwortlichen Stellen des Landes akzeptiert. Dazu zählen leider auch die geplanten Investitionen für die Freilichtbühne in Mörschied, berichtete VG-Bürgermeister Uwe Weber in der letzten von ihm geleiteten Sitzung des Tourismusausschusses im Herrsteiner Wappensaal.