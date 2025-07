Wie läuft es in Sachen Schulbuchausleihe, was weiterführende Schulen in Trägerschaft des Landkreises betrifft? Dabei geht es um das Gymnasium an der Heinzenwies, das Göttenbach-Gymnasium in Idar–Oberstein sowie das Gymnasium Birkenfeld, die IGS Herrstein-Rhaunen, die Realschule plus und FOS Birkenfeld und Realschule plus, die Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein und die BBS in Idar-Oberstein.

Einen Sonderfall stellen auch die vier Förderschulen im Kreis dar. Schülerinnen und Schüler an Förderschulen erhalten ihre Schulbücher vollständig kostenfrei – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Die Schulen erwerben die benötigten Lernmittel aus einem speziell dafür bereitgestellten Förderetat des Landes, der die Lernmittelfreiheit sicherstellt.

Im Schuljahr 2024/2025 erhielten exakt 1000 Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Birkenfeld eine kostenfreie Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Das entspricht 36 Prozent der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler. Die Bewilligung erfolgte aufgrund des niedrigen Einkommens der Eltern und trägt zur Chancengleichheit bei. An der entgeltlichen Schulbuchausleihe, die online beantragt werden muss, haben im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 1761 Schüler teilgenommen. Das entspricht einem Anteil von 64 Prozent der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler.

Konstante Zahlen

Die Leihgebühr orientiert sich am jeweiligen Zeitwert der bereitgestellten Schulbücher. Im Schuljahr 2024/2025 lag der durchschnittliche Betrag bei etwa 70 Euro pro teilnehmendem Schüler beziehungsweise Schülerin. Bei den restlichen 1403 Schülern (im Schuljahr 2024/2025 waren insgesamt 4164 Schüler zur potenziellen Teilnahme registriert) haben die Eltern die Schulbücher selbst bestellt und bezahlt.

Vonseiten der Kreisverwaltung heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir rechnen für das kommende Schuljahr 2025/2026 mit ähnlichen Größenordnungen. Die Zahlen waren auch in den Vorjahren recht konstant.“

Die Anträge zur Schulbuchausleihe konnten bereits ab Februar gestellt werden. Die Frist (15. März) ist mittlerweile lange abgelaufen. Wie in den Vorjahren melden sich jedoch auch diesmal wieder etliche Nachzügler. Auch ihnen werden Schulbücher zur Ausleihe zur Verfügung gestellt. Die Arbeit werde durch diese Nachzügler erheblich erschwert, da für diese Schulbuchpakete immer wieder nachbestellt werden müssten. Es könne je nach Antragstellung und Lieferung der Bücher vorkommen, dass Schüler ihre Bücher nicht rechtzeitig zu Schuljahresbeginn erhalten.

Bestellung in den Ferien

Die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher beginnt in den Schulen ab 14 Tage vor dem Schuljahresende. Ein zusammengestelltes Team von Mitarbeitern der Kreisverwaltung nimmt die ausgeliehenen Schulbücher entgegen. Sie werden in den Schulen wieder inventarisiert und – sofern sie weiter verwendbar sind – für das kommende Schuljahr neu zugeteilt.

Die Bestellung neuer Schulbücher erfolgt während der Sommerferien. Dafür gibt es im Vorfeld eine Ausschreibung nach den Vorgaben des Vergaberechts. Bei der Auftragsvergabe für das kommende Schuljahr haben lokale Händler aus dem Kreis Birkenfeld beziehungsweise ein Buchhändler aus dem Kreis St. Wendel den Zuschlag erhalten. Eine Bestellung im Ausland ist bei der Schulbuchausleihe im Kreis Birkenfeld bisher nicht erfolgt.

Rund 2800 Taschen

In den Sommerferien werden die bestellten Bücher von einer Mitarbeiterin der Kreisverwaltung verpackt. Für die Zusammenstellung der Schulbuchtaschen kann sie auf eine Schulbuchlogistiksoftware zurückgreifen, die den Ablauf der Ausleihe unterstützt. Bei einer Anzahl von rund 2800 Taschen ist diese Zusammenstellung mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden.

In der ersten Woche des neuen Schuljahres (diesmal in der KW 34) werden die bestellten Schulbücher in den jeweiligen Schulen ausgegeben. Pro Schule sind dann vier Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Einsatz: „Grundsätzlich bewerten wir als Landkreis Birkenfeld die Möglichkeit zur Schulbuchausleihe auch im Sinne der Nachhaltigkeit als positiv, da damit Bücher oftmals jahrelang sinnvoll genutzt werden können.“