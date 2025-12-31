Rund 10.000 evangelische Christen bilden neue Gemeinde

Mit der neuen „Evangelische Kirchengemeinde Obere Nahe Fischbachtal“, bei der acht Kirchengemeinden kooperieren, geht die Umsetzung des vor mehr als drei Jahren eingeleiteten Gemeindestrukturprozesses in die Endphase.

Wenn in der Nacht auf den 1. Januar um Mitternacht die Kirchenglocken läuten, so zeigen sie überall den Übergang in ein neues Jahr an. Etwas Wehmut, weil Vertrautes losgelassen wird, und die Spannung auf Neues, Unbekanntes liegen in der Luft. Nicht anders ist es im Nordosten des Evangelischen Kirchenkreises Obere Nahe. Doch hier wird für fast 10.000 Menschen in dieser Nacht noch ein besonderer Neuanfang eingeläutet: Acht Kirchengemeinden haben sich entschlossen, künftig gemeinsam unterwegs zu sein in einer großen, neuen Gemeinde. Was bis dato eine Kooperation von Kirchturm zu Kirchturm oder eine pfarramtliche Verbindung war, wird nun zum neuen „Wir“.

Mit dem nächtlichen Glockenschlag gehören die evangelischen Christen aus rund 35 Ortsgemeinden in der Region dann der Evangelischen Kirchengemeinde Obere Nahe Fischbachtal an. Sie ist der Rechtsnachfolger für alle acht Vorgänger-Kirchengemeinden: Bergen, Fischbach–Kirn-Sulzbach, Herrstein, Kirchenbollenbach, Mörschied-Weiden, Niederwörresbach, die Trinitatisgemeinde Nahe-Oberstein und Wickenrodt.

Gemeindestrukturprozess ist damit vollzogen

Auf einer rein formalen Ebene ist damit nun der vor weit mehr als drei Jahren durch einen Beschluss der Kreissynode Obere Nahe in Gang gebrachte Gemeindestrukturprozess vollzogen. Für die vielen engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen in der Gemeinde ist das jedoch der Startschuss, und das Neue Jahr wird sehr geschäftig: jetzt beginnt die Zeit der kreativen inhaltlichen Zusammenarbeit.

In einem festlichen Gottesdienst mit Einführung der neuen Gemeindeleitung und mit einem anschließenden Empfang wird am Sonntag, 22. Februar, in Niederwörresbach der Neuanfang gebührend gefeiert. In mehreren Gottesdiensten davor werden die bisherigen Presbyterien feierlich verabschiedet.

Pfarrerin Uta Engelmann ist seit Oktober in der Gemeinde tätig, um den Übergang zu unterstützen. In den vergangenen Tagen und Wochen hat sie die besondere Stimmung in den Gemeinden wahrgenommen. Die Jahreslosung – also das geistliche Motto – für das neue Jahr 2026 sei ein guter Begleiter und wie für diese Veränderung gemacht: „Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!“ Im Vertrauen darauf gebe es viele wichtige Impulse aus den unterschiedlich geprägten Herkunftsgemeinden, um das Miteinander künftig gut zu gestalten, sagt sie. „Viele Engagierte bringen sich mit Ideen und konstruktiv-kritischem Blick ein, um die neue Gemeinde auf eine solide Basis zu stellen und auch Bewährtes zur Verfügung zu stellen“, so Uta Engelmann.

Zentrales Gemeindebüro in Fischbach

Schon jetzt hat das zentrale Gemeindebüro in Fischbach, Hauptstraße 93a, seine Türen geöffnet. Ab 1. Januar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der zentralen E-Mail oberenahefischbachtal@ekir.de und der Telefonnummer 06784/2358 erreichbar. E-Mail-Adressen sowie aktuelle Gemeindeinformationen finden sich künftig auch auf der neuen Homepage der Kirchengemeinde unter www.obere-nahe.de/obere-nahe-fischbachtal

Diese wird ab Heiligabend online geschaltet. Weitere Informationen zur neuen Gemeinde werden auch in den Gottesdiensten zu Heiligabend verteilt.

i Die evangelische Kirche in Fischbach Reiner Drumm. Rd

Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Kirchengemeinde: „Bevor etwas Neues beginnt, richtet sich der Blick in Dankbarkeit auf das, worauf sie aufbaut, und ehrt die bisherigen Leitungsgremien. Mit großem Dank werden die Presbyterien feierlich verabschiedet: aus den ehemaligen Kirchengemeinden Bergen und Niederwörresbach zusammen mit dem Bevollmächtigten-Ausschuss Fischbach–Kirn-Sulzbach im Gottesdienst in Niederwörresbach am 11. Januar um 11 Uhr. Die Trinitatsgemeinde Nahe Oberstein verabschiedet im Gottesdienst in der Kreuzeskirche am 18. Januar um 10 Uhr das Presbyterium. Die Verabschiedung der Presbyterien Herrstein, Mörschied-Weiden und Wickenrodt geht beim Gottesdienst in Mörschied am 8. Februar um 11 Uhr über die Bühne.

Die festliche Einführung des neuen Bevollmächtigtenausschusses der Ev. Kirchengemeinde Obere Nahe Fischbachtal wird dann im Gottesdienst in der Ev. Kirche in Niederwörresbach am 22. Februar um 11 Uhr mit einem anschließenden Empfang für alle in den benachbarten Gemeinderäumen gefeiert. red