Die gute Nachricht vorab: Aus Feuerwehrsicht verlief die Nacht zum 1. Mai erfreulich ruhig, berichten die Wehrleiter im Kreis Birkenfeld unisono. Während die Feuerwehr der VG Birkenfeld gar nicht ausrücken musste, wurden die Wehren der VG Herrstein-Rhaunen zu drei Einsätzen mit gemeldetem Feuerschein alarmiert. „Drei Mal handelte es sich um angemeldete Maifeuer, und es war kein Eingreifen seitens der Feuerwehr erforderlich“, berichtet VG-Wehrleiter Nils Heidrich. Im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach hatte die Feuerwache 4 einen 15 Quadratmeter umfassenden Heckenbrand schnell unter Kontrolle und konnte Schaden von einem nahestehenden Gebäude abwenden, berichtet der Idar-Obersteiner Wehrleiter Jörg Riemer. In der VG Baumholder musste zu einem Brandmeldeanlagen-Alarm bei einer Recyclingfirma ausgerückt werden. Am Morgen galt es dann die Gefahrenquelle, die ein angesägter Maibaum darstellte, zu beseitigen. Natürlich wurden auch an den größeren Maifeuern Brandsicherheitswachen abgestellt.