Golden Swing in Idar-Oberstein Ruhe fürs Auge, viel schönes Futter fürs Ohr Jutta Gerhold 22.12.2024, 13:00 Uhr

i Die Golden Swing Bing Band überzeugte das Publikum mit ihrem Programm „Swinging Christmas and More“. HOSSER. Foto Hosser

Die Golden Swing Bing Band begeistert im Stadttheater ihr Publikum. Von Balladen bis zu rockigen Stücken und Blues-Musik zeigt sich der Geist der Weihnacht musikalisch in verschiedenen Gewändern.

Eines kann Uwe Kirsch wie kein anderer in der Region: die Leute im Saal völlig unkompliziert mitnehmen und auf beiden Seiten gute, lockere Stimmung verbreiten. Etwas mehr als 200 Gäste wollten die Golden Swing Bing Band mit ihrem Programm „Swinging Christmas and More“ am Samstagabend in Stadttheater hören.

