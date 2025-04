Das ist eine Hiobsbotschaft für alle Mountainbiker in der Region: Der Radsportclub Blitz Idar-Oberstein hat seine für Sonntag, 8. Juni, geplante 22. Edelsteintour mit Start und Ziel in Veitsrodt abgesagt. Diese Entscheidung traf der Blitz-Vorstand am Donnerstagabend aufgrund der zeitlichen Enge zum Veranstaltungstag. Vorausgegangen war der Hinweis der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein/Rhaunen, dass für die bei der Veranstaltung benötigten Straßenquerungen – sechs an der Zahl – eine gesonderte Gefahrenbeschilderung benötigt werde. Die Kosten dafür würden nach ersten Berechnungen die möglichen Einnahmen der Veranstaltung – selbst bei schönem Wetter und vielen Teilnehmern – bei Weitem übersteigen. Bisher hatte der Verein die Autofahrer mit selbst hergestellten Warnschildern auf die Gefahrenstellen hingewiesen. Die Teilnehmer wurden vor dem Start instruiert, an diesen Querungen besonders vorsichtig zu sein. Das reicht nach Aussagen der Verwaltung aber nicht aus.

Hinzu komme, so der Vorsitzende Jochen Lang gegenüber der NZ, dass viele von den Edelsteintour-Teilnehmern genutzte Forstwege – etwa von Veitsrodt in Richtung Niederwörresbach – mittlerweile mit Schildern „Durchfahrtverbot für Fahrzeuge jeglicher Art“ versehen und damit auch für Radfahrer gesperrt sind. Um dafür Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, reiche die Zeit nicht aus.

Der Blitz-Vorstand bedauere die Absage der Country-Tourenfahrt (CTF): „In den vergangenen Jahren haben wir die CTF mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Einsatz organisiert. Dabei stand stets der gemeinsame Spaß am Radsport und das Naturerlebnis im Vordergrund. Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten sind wir zu dem traurigen Schluss gekommen, dass eine Durchführung der Veranstaltung unter diesen Bedingungen nicht mehr kostendeckend möglich ist. Wir möchten uns bei allen Teilnehmenden, Unterstützenden und Helferinnen und Helfern bedanken, die in den vergangenen Jahren zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, denn die CTF war auch ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens und der regionalen Radsportszene.“

Ob eine Edelsteintour 2026 möglich sein wird, müsse jetzt intensiv geprüft werden. Dabei hofft der Verein auf Unterstützung seitens der Verwaltung: „Wir setzen alles daran, für die Zukunft Wege zu finden, um den Radsport auch weiterhin gemeinsam erleben zu können“, heißt es in einer Presseerklärung des RSC Blitz.