Weg der Massentransporte Route für Siesbacher Windräder steht teils fest Niels Heudtlaß 22.04.2026, 18:00 Uhr

i Die Schwertransporte, wie Flügel und Turmteile, für die Siesbacher Windenergieanlagen sollen weiter durch den Leiseler Wald geführt werden. Für die Massentransporte von Beton und Schotter musste eine neue Lösung gefunden werden, die einige Ortsgemeinden belastet. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Der Weg für die Schwerlasttransporte über die Struthchaussee ist noch Thema im Leiseler Rat. Doch die Route, die die Massentransporte von Beton und Schotter nehmen sollen, steht fest. Welche Ortsgemeinden im Kreis Birkenfeld betroffen sind.

In der Ortsgemeinde Siesbach werden die Windenergieanlagen, die die Firma Geres bauen will, seit 2010 geplant. Nun geht die Planungsphase langsam dem Ende zu. Ein Diskussionspunkt ist die Route, über die die Schwerlasttransporte für Bauteile der Windräder wie Rotorblätter und Turmsegmente sowie die Massentransporte von Baumaterial wie Beton und Schotter geführt werden sollen.







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