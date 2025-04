Rollstuhlfahrer stürzt in Birkenfeld in einen Bachlauf

Ein Rollstuhlfahrer hat am Donnerstag hinter dem Wasgau-Center in Birkenfeld das Gleichgewicht verloren und ist mit seinem Rollstuhl einen Bachhang hinunter gestürzt.

Zu einem Unglück ist es am Donnerstag gegen 15 Uhr im rückwärtigen Bereich des Supermarkts Wasgau in Birkenfeld gekommen. Ein Rollstuhlfahrer verlor mit seinem Rollstuhl das Gleichgewicht und stürzte auf einer Spazierfahrt hinter dem Wasgau-Center in der Wasserschieder Straße einen Abhang herunter, teilt die Polizei mit. Aus eigener Kraft konnte sich der Mann nicht aus seiner Lage befreien. Es gelang ihm nicht, aus dem Bachlauf herauszukommen. Von der Leitstelle wurden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und die Feuerwehr Birkenfeld alarmiert. Die Sanitäter versorgten zuerst den Mann im Bachlauf, konnten ihn aber wegen des steilen Hangs nicht bergen. Die mit vor Ort befindlichen Feuerwehrmänner konnten ihn schließlich mit einem Schleifkorb aus seiner misslichen Lage befreien. Nach weiteren Untersuchungen im Krankenwagen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Neben den Rettungskräften war auch die Polizei Birkenfeld im Einsatz.