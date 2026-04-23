Der Spielwarenhändler mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach hat einen neuen Investor gefunden, der den Betrieb übernehmen soll. Trotzdem werden Filialen, darunter auch die in Birkenfeld, geschlossen. Mehr als 600 Mitarbeiter verlieren ihren Job.
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Rofu Kinderland hat eine Investorenvereinbarung mit der Kids & School Holding GmbH abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilt. Gesellschafter ist die Firma Top Locc. Die Verantwortlichen hätten den Kaufvertrag bereits unterzeichnet, heißt es seitens Rofu weiter.