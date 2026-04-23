Trotz neuem Investor Rofu Kinderland wird 27 Filialen schließen Niels Heudtlaß 23.04.2026, 11:35 Uhr

i Auch in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach werden etwa 280 Mitarbeiter entlassen. Franz Cronenbrock

Der Spielwarenhändler mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach hat einen neuen Investor gefunden, der den Betrieb übernehmen soll. Trotzdem werden Filialen, darunter auch die in Birkenfeld, geschlossen. Mehr als 600 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Rofu Kinderland hat eine Investorenvereinbarung mit der Kids & School Holding GmbH abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilt. Gesellschafter ist die Firma Top Locc. Die Verantwortlichen hätten den Kaufvertrag bereits unterzeichnet, heißt es seitens Rofu weiter.







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