Artikel könnten Gefahr sein Rofu Kinderland von Asbest-Spielzeug-Rückruf betroffen Niels Heudtlaß 25.03.2026, 14:18 Uhr

i Aktuell befindet sich Rofu Kinderland mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach in einem Insolvenzverfahren. Ein Investor ist noch nicht gefunden. Franz Cronenbrock

Rofu Kinderland hat zwei Spielfiguren zurückgerufen, die möglicherweise Asbest enthalten könnten. Das Unternehmen ist nicht der Hersteller der Produkte. Der Stand des aktuellen Insolvenzverfahrens bei Rofu und wie es für die Mitarbeiter weitergeht.

Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland aus Hoppstädten-Weiersbach hat zwei Spielfiguren zurückgerufen, den „Jungle Expedition Super Stretch Gorilla 13,5 cm“ und „Brainboom Super Stretch Raubtier 14 cm“. Der Lieferant Van Manen habe alle Händler, die diese Produkte im Sortiment haben, darüber informiert, dass die betroffenen Artikel möglicherweise eine Gefährdung darstellen.







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