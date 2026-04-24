Erste Filiale: Wo alles begann Rofu Kinderland schließt Filiale in Birkenfeld Niels Heudtlaß 24.04.2026, 14:28 Uhr

i Noch hat die Rofu-Filiale in Birkenfeld geöffnet. Im Sommer soll sie allerdings schließen. Reiner Drumm. Rd

1984 eröffnet Eberhard Fuchs das erste Rofu Kinderland in der Birkenfelder Feckweilerhaide. Die heutige Filiale in der Wasserschieder Straße wird bald schließen. Eine „bittere“ Entscheidung für die Kreisstadt, findet Bürgermeister Hans-Peter Lampel.

Eberhard Fuchs gründete 1962 mit gerade einmal 18 Jahren die Firma Robert Fuchs Spielwaren – beliefert kleine Händler später Ketten wie Rewe oder Toom, baut ein Handelsnetzwerk für Spielwaren auf, die er in Europa oder Asien einkauft. Am 31. Oktober 1984 eröffnet Fuchs das erste Spielwarengeschäft unter dem Namen Rofu Kinderland in Birkenfeld – in der Feckweilerhaide.







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