Birkenfelder Filiale ist zu Rofu Kinderland: Rückblick auf Insolvenz bis Sanierung 21.09.2026, 20:00 Uhr

i Die Rofu-Filiale in Birkenfeld schloss bereits am 21. Juli. Niels Heudtlaß

Das Insolvenzverfahren des Spielwarenhändlers Rofu Kinderland ist seit einiger Zeit abgeschlossen. Die neue Geschäftsführung blickt positiv in die Zukunft. Ein Rückblick auf die schwere Zeit eines regionalen Giganten.

Die Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach hatte am 19. Januar 2026 ein Insolvenzverfahren gestartet. Gründe für das Insolvenzverfahren seien ein schwaches Weihnachtsgeschäft, anhaltende Konsumzurückhaltung, gestiegene Kosten in der gesamten Wertschöpfungskette sowie ein intensiver Wettbewerb, wie das Unternehmen damals mitteilte.







Artikel teilen

Artikel teilen