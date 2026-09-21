Rofu Kinderland: Rückblick auf Insolvenz bis Sanierung
Das Insolvenzverfahren des Spielwarenhändlers Rofu Kinderland ist seit einiger Zeit abgeschlossen. Die neue Geschäftsführung blickt positiv in die Zukunft. Ein Rückblick auf die schwere Zeit eines regionalen Giganten.
Lesezeit 2 Minuten
Die Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach hatte am 19. Januar 2026 ein Insolvenzverfahren gestartet. Gründe für das Insolvenzverfahren seien ein schwaches Weihnachtsgeschäft, anhaltende Konsumzurückhaltung, gestiegene Kosten in der gesamten Wertschöpfungskette sowie ein intensiver Wettbewerb, wie das Unternehmen damals mitteilte.