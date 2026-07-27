Das Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach verkündet den „erfolgreichen“ Abschluss der Sanierung in Eigenverwaltung. Die Kids & School Holding GmbH übernimmt den Spielwarenhändler. Das ist die Bilanz des Insolvenzverfahrens.
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Alle Gläubiger haben dem Insolvenzplan der Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft zugestimmt. Rofu habe die Sanierung in Eigenverwaltung „erfolgreich abgeschlossen“, verkündet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das Insolvenzverfahren sei vom Amtsgericht Idar-Oberstein aufgehoben worden.