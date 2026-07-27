Sanierung abgeschlossen
Rofu Kinderland ist nicht mehr insolvent
77 Filialen von Rofu Kinderland bleiben erhalten – der Standort in Birkenfeld gehört nicht dazu.
77 Filialen von Rofu Kinderland bleiben erhalten – der Standort in Birkenfeld gehört nicht dazu.
Franz Cronenbrock

Das Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach verkündet den „erfolgreichen“ Abschluss der Sanierung in Eigenverwaltung. Die Kids & School Holding GmbH übernimmt den Spielwarenhändler. Das ist die Bilanz des Insolvenzverfahrens. 

Lesezeit 2 Minuten
Alle Gläubiger haben dem Insolvenzplan der Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft zugestimmt. Rofu habe die Sanierung in Eigenverwaltung „erfolgreich abgeschlossen“, verkündet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das Insolvenzverfahren sei vom Amtsgericht Idar-Oberstein aufgehoben worden.
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