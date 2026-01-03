Schnee am Erbeskopf
Rodeln möglich, aber zum Ski-Spaß reicht es noch nicht
Die Schneekanonen sind dauerhaft im Einsatz, aber noch reicht die Unterlage nicht fürs Skifahren.
Florian Blaes

Viele hatten gehofft, dass die aktuellen Schneemengen am Wochenende für Ski-Spaß am Erbeskopf ausreichen. Leider nein... Aber das Rodeln und Wandern im Schnee macht ebenso großen Spaß.  

Lesezeit 1 Minute
Kaum ist das neue Jahr da – schon gibt es ein tolles Winterwochenende am Erbeskopf: Zahlreiche Menschen zieht es aktuell zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz, dem Erbeskopf. Am Schlittenberg herrschte reger Betrieb: Kinder wie auch Erwachsene rodeln fröhlich den Hang hinunter, während andere die verschneite Landschaft bei einer Winterwanderung erkunden.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit