Schnee am Erbeskopf Rodeln möglich, aber zum Ski-Spaß reicht es noch nicht Florian Blaes 03.01.2026, 13:28 Uhr

i Die Schneekanonen sind dauerhaft im Einsatz, aber noch reicht die Unterlage nicht fürs Skifahren. Florian Blaes

Viele hatten gehofft, dass die aktuellen Schneemengen am Wochenende für Ski-Spaß am Erbeskopf ausreichen. Leider nein... Aber das Rodeln und Wandern im Schnee macht ebenso großen Spaß.

Kaum ist das neue Jahr da – schon gibt es ein tolles Winterwochenende am Erbeskopf: Zahlreiche Menschen zieht es aktuell zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz, dem Erbeskopf. Am Schlittenberg herrschte reger Betrieb: Kinder wie auch Erwachsene rodeln fröhlich den Hang hinunter, während andere die verschneite Landschaft bei einer Winterwanderung erkunden.







