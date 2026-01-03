Rodeln möglich, aber zum Ski-Spaß reicht es noch nicht

Viele hatten gehofft, dass die aktuellen Schneemengen am Wochenende für Ski-Spaß am Erbeskopf ausreichen. Leider nein... Aber das Rodeln und Wandern im Schnee macht ebenso großen Spaß.
Lesezeit 1 Minute
Kaum ist das neue Jahr da – schon gibt es ein tolles Winterwochenende am Erbeskopf: Zahlreiche Menschen zieht es aktuell zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz, dem Erbeskopf. Am Schlittenberg herrschte reger Betrieb: Kinder wie auch Erwachsene rodeln fröhlich den Hang hinunter, während andere die verschneite Landschaft bei einer Winterwanderung erkunden.