Freunde der elektrischen Gitarrenklänge können sich den 5. Dezember schon mal im Kalender anstreichen: Dann steigt der Nikolaus-Rock in Schauren. Mit einem einmaligen Comeback.
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Der Nikolaus-Rock am Samstag, 5. Dezember, um 20 Uhr im Bürgerhaus Schauren verspricht Nostalgie pur. Denn neben Power of 60’s kehrt an diesem Abend nach langer Pause eine Band auf die Bühne zurück, die ab Mitte der 1970er-Jahre die Fans im Hunsrück begeisterte: Rocky Hubbi geben in Schauren ein einmaliges Comeback.