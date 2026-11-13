Nikolaus-Rock in Schauren
Rocky Hubbi geben einmaliges Comeback
Nostalgie pur gibt's beim Nikolausrock am 5. Dezember in Schauren. Neben Power of 60’s, die Songs der 1960er-Jahre präsentieren,
Nostalgie pur gibt's beim Nikolausrock am 5. Dezember in Schauren. Neben Power of 60’s, die Songs der 1960er-Jahre präsentieren, sind Rocky Hubbi dabei. Der Eintritt ist frei.
Thomas Fritz

Freunde der elektrischen Gitarrenklänge können sich den 5. Dezember schon mal im Kalender anstreichen: Dann steigt der Nikolaus-Rock in Schauren. Mit einem einmaligen Comeback.

Lesezeit 3 Minuten
Der Nikolaus-Rock am Samstag, 5. Dezember, um 20 Uhr im Bürgerhaus Schauren verspricht Nostalgie pur. Denn neben Power of 60’s kehrt an diesem Abend nach langer Pause eine Band auf die Bühne zurück, die ab Mitte der 1970er-Jahre die Fans im Hunsrück begeisterte: Rocky Hubbi geben in Schauren ein einmaliges Comeback.
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