Festival in Idar-Oberstein Rock im Daal feiert 30-jähriges Bestehen 03.11.2025, 09:06 Uhr

i Zum Rock im Daal reisen nicht wenige Fans von weither an, manche campen über drei Tage. Doch der Zuspruch aus der Region lässt oft zu wünschen übrig. Michael Greber (Archiv). Michael Greber

Seit 30 Jahren bemüht sich der „Rock im Daal“-Verein in Kirchenbollenbach am dritten Juli-Wochenende eines jeden Jahres ein attraktives Rockfestival auf die Beine zu stellen. Doch die Besucherzahlen blieben meist hinter den Erwartungen zurück.

Im kommenden Jahr, am 18./19. Juli, feiert das „Rock im Daal“-Festival im Idar-Obersteiner Stadtteil Kirchenbollenbach ein besonderes Jubiläum: Seit drei Jahrzehnten bringt die ehrenamtlich organisierte Open-Air-Veranstaltung nationale wie internationale Künstlerinnen und Künstler in die Region – und bietet gleichzeitig regionalen Bands eine Bühne, die es in dieser Form sonst kaum gibt.







