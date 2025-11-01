Festival in Idar-Oberstein : Rock im Daal feiert 30-jähriges Bestehen
Seit 30 Jahren bemüht sich der „Rock im Daal“-Verein in Kirchenbollenbach am dritten Juli-Wochenende eines jeden Jahres ein attraktives Rockfestival auf die Beine zu stellen. Doch die Besucherzahlen blieben meist hinter den Erwartungen zurück.
Im kommenden Jahr, am 18./19. Juli, feiert das „Rock im Daal“-Festival im Idar-Obersteiner Stadtteil Kirchenbollenbach ein besonderes Jubiläum: Seit drei Jahrzehnten bringt die ehrenamtlich organisierte Open-Air-Veranstaltung nationale wie internationale Künstlerinnen und Künstler in die Region – und bietet gleichzeitig regionalen Bands eine Bühne, die es in dieser Form sonst kaum gibt.