Mittelstandstag zum Thema KI Roboter Oli stakst durch Idar-Obersteiner Messehalle Stefan Conradt 27.08.2026, 14:30 Uhr

i Auch der neue rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling (2. von links) kam zum Mittelstandstag nach Idar-Oberstein und wurde in der Messe vom humanoiden Roboter Oli begrüßt. Stefan Conradt

In der Idar-Obersteiner Messehalle drehte sich alles um den rheinland-pfälzischen Mittelstand mit vielen Hidden Champions. Welche Chancen KI Firmen bringt, war ein Schwerpunktthema. Geehrt wurden die Firmen Bito aus Meisenheim und ERN aus Simmern.

An Oli führt kein Weg vorbei. Der menschgroße humanoide Roboter des Mainzer Start Ups Limx Dynamics wackelt in staksigem Schritt durch die Messehalle und muss alle paar Meter für Schnappschüsse stoppen und demonstrieren, was er so alles kann. Hinlegen und aufstehen zum Beispiel.







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