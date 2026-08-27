In der Idar-Obersteiner Messehalle drehte sich alles um den rheinland-pfälzischen Mittelstand mit vielen Hidden Champions. Welche Chancen KI Firmen bringt, war ein Schwerpunktthema. Geehrt wurden die Firmen Bito aus Meisenheim und ERN aus Simmern.
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An Oli führt kein Weg vorbei. Der menschgroße humanoide Roboter des Mainzer Start Ups Limx Dynamics wackelt in staksigem Schritt durch die Messehalle und muss alle paar Meter für Schnappschüsse stoppen und demonstrieren, was er so alles kann. Hinlegen und aufstehen zum Beispiel.