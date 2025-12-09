Linie nach Trier eingestellt Robert-Reisen: Ein schwerer Abschied Christoph Strouvelle 09.12.2025, 15:00 Uhr

i Mit dem Schild, das Lisa Robert in der Hand hält, verabschiedet sich das Unternehmen von Ihren Gästen auf der Linie Thalfang-Trier. Vorne: Helmut Robert, Christoph Robert und Lisa Robert, hinten: Simon Robert. Foto: Christoph Strouvelle Christoph Strouvelle

Seit 93 Jahren fährt das Busunternehmen Robert Fahrgäste von Thalfang nach Trier und zurück. Doch noch vor Weihnachten ist damit Schluss. Warum? Und welche Alternativen gibt es für Pendler?

Thalfang. Abschied nehmen tut oft weh. Vor allem dann, wenn man auf etwas viel Herzblut verwendet hat und eine lange Tradition damit verbindet. So ist es derzeit auch bei der Familie Robert vom Thalfanger Busunternehmen Robert Reisen.1932 gründete Michael Robert, Großvater des jetzigen Seniorchefs Helmut Robert, das Unternehmen, indem er eine Buslinie von Heidenburg nach Trier einrichtete, um die Pendler in die Großstadt mit ihren Arbeitsplätzen ...







