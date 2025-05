Der Burgenverein Schloss Oberstein zeigt sich mit dem Verlauf des Museumstages angesichts zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen sehr zufrieden. Bei freiem Eintritt und der Möglichkeit, auch in sonst für den Publikumsverkehr geschlossene Bereiche hineinblicken zu dürfen, schlenderten viele Interessierte durch die alten Gemäuer. Laut einer Sprecherin des Vereins schätzten die Besucher besonders „die familiäre Atmosphäre und die Möglichkeit, viele Fragen rund ums Schloss an die ehrenamtlichen Helfer richten zu können“. Neben einer Fotoausstellung, die das ehemalige Schlosshotel in allen Facetten bis hin zum Abriss zeigte, war Ritter Thorfin in edler Rüstung ein besonderes Highlight für Groß und Klein. Einem kleinen Ritterfan wurde es beim Anblick des großen Vorbildes aber wohl doch etwas mulmig, und er versteckte sich kurzerhand unter einem Tisch.

i Viele interessierte Besucherinnen und Besucher schlenderten durch die alten Gemäuer, in denen es Interessantes zu entdecken gab. HOSSER

Eine besondere Freude für Thorfin und den Burgenverein war der Überraschungsbesuch des Mittelalter-Convents-Herrstein. Die fünfköpfige Gruppe mischte sich in mittelalterlichen Gewändern unter das Volk, und Kinder durften deren Schilder mit Schwerthieben auf Herz und Nieren testen. Die Archäologin Regina Geiß-Dreier hielt einen spannenden Vortrag über „Ofenkacheln und Kachelöfen vom Obersteiner Schloss“. Sie erläuterte viele Details zu historischen Fundstücken bei Umbau- und Ausgrabungsarbeiten.

Auch für das leibliche Wohl der Gäste hatte der Burgenverein gesorgt. Neben Wurst vom Rost und kühlen Getränken konnte man sich in der Wyrich-Stube mit Kaffee und Kuchen stärken. Der Burgenverein konnte am Museumstag sogar einige neue Mitglieder für gewinnen. Nach einem durchweg positiven Fazit möchte der Verein auch im kommenden Jahr wieder am Museumtag teilnehmen und den Menschen die Chance geben, für ein paar Stunden in die Ritterwelt abzutauchen.