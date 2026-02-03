Kreisausschuss Birkenfeld Riss zwischen Verwaltung und Kreistag wird größer Stefan Conradt 03.02.2026, 17:50 Uhr

i Im Kreisausschuss ging es wieder hoch her... Reiner Drumm

Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Absprache zwischen drei Kommunalpolitikern zu Grundstücksübernahmen an der IGS Herrstein weitet sich zum handfesten Streit zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung aus. Im Mittelpunkt der Kritik: der Dezernent.

Der Riss zwischen Verwaltung und Kreistag wird größer: In der Sitzung des Kreisausschusses am Montag kritisierten Vertreter von SPD und CDU die Vorgehensweise der Kreisverwaltung – in erster Linie in Person des Dezernenten Roland Praetorius – im Zusammenhang mit Absprachen zu Grundstücksübergängen zwischen Kreis und VG Herrstein-Rhaunen sowie einer Kostenübernahme für ein Luftreinigungsgerät an der IGS Herrstein.







