Kreisausschuss Birkenfeld
Riss zwischen Verwaltung und Kreistag wird größer
Im Kreisausschuss ging es wieder hoch her...
Reiner Drumm

Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Absprache zwischen drei Kommunalpolitikern zu Grundstücksübernahmen an der IGS Herrstein weitet sich zum handfesten Streit zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung aus. Im Mittelpunkt der Kritik: der Dezernent.

Der Riss zwischen Verwaltung und Kreistag wird größer: In der Sitzung des Kreisausschusses am Montag kritisierten Vertreter von SPD und CDU die Vorgehensweise der Kreisverwaltung – in erster Linie in Person des Dezernenten Roland Praetorius – im Zusammenhang mit Absprachen zu Grundstücksübergängen zwischen Kreis und VG Herrstein-Rhaunen sowie einer Kostenübernahme für ein Luftreinigungsgerät an der IGS Herrstein.

