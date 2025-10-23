Die am Umwelt-Campus Birkenfeld entwickelten digitalen Werkzeuge wurden in den Innovationsatlas Wasser des Bundesforschungsministeriums übernommen. Eine bessere Kommunikation könnte im Ernstfall helfen, Leben zu retten, lautet der Ansatz.

Nächster Erfolg für die Forschung am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier: Die im Projekt FloReST (Urban Flood Resilience Smart Tools) entwickelten digitalen Werkzeuge zur Risikokommunikation bei Starkregen wurden in den Innovationsatlas Wasser des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) aufgenommen. Damit finden die regional entwickelten Lösungen bundesweit Anerkennung als wichtige Innovationen für den nachhaltigen Umgang mit Hochwasser und Starkregen.

„Die Palette der Anwendungen reicht von einer Smart-App über eine Augmented Reality Sandbox bis hin zu einer Virtual-Reality-Anwendung und interaktiven Story-Maps“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. Alle Tools verfolgen das gleiche Ziel: komplexe Zusammenhänge rund um Starkregenereignisse anschaulich zu machen und so sowohl Kommunen als auch Bürgerinnen und Bürger für mögliche Risiken zu sensibilisieren.

„Dass unsere Arbeit in den Innovationsatlas aufgenommen wurde, ist eine tolle Bestätigung für das Engagement unseres Teams und zeigt, wie praxisnah wir am Umwelt-Campus forschen“, betont Projektleiter Prof. Dr. Peter Fischer-Stabel. Besonders erfreulich: Die Augmented Reality Sandbox und die VR-Anwendung wurden bereits als Exponate für den Messestand des Ministeriums auf der Weltleitmesse IFAT 2026 in München angefragt.

Der Innovationsatlas Wasser präsentiert die spannendsten Produkte aus der deutschen Wasserforschung – von Hightech-Verfahren und Softwarelösungen bis hin zu Bildungskonzepten. So soll sichtbar werden, wie vielfältig und innovativ die Forschung in diesem Zukunftsfeld ist und dabei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung ebenso wie Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die Risiken durch Starkregen besser zu verstehen und wirksame Vorsorgemaßnahmen zu treffen. „Damit leisten die Tools einen konkreten Beitrag zum Schutz von Mensch, Infrastruktur und Umwelt“, heißt es seitens des UCB. red

Weitere Informationen sind unter www.innovationsatlas-wasser.de und https://www.umwelt-campus.de/iss/projekte/laufende-projekte/florest-starkregen-hochwasser zu finden.