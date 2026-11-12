Brandmail von Claudia von Bohr Riesenzoff: Kreis-AfD maßregelt AfD in Idar-Oberstein Vera Müller 12.11.2026, 15:03 Uhr

i Claudia von Bohr, AfD-Kreisvorsitzende, übt scharfe Kritik an der AfD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat. Tobias Adam

In der AfD im Kreis Birkenfeld brennt aktuell die Luft: Der Kreisvorstand und die AfD-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein sind sich nicht einig. Und das soll weitreichende Konsequenzen haben. Gibt es am Ende keine Liste für die Stadtratswahl 2029?

Was ist denn da los? Unserer Zeitung liegt eine E-Mail vor, die Claudia von Bohr (MdL), AfD-Kreisvorsitzende an die Mitglieder ihrer Partei im Kreis Birkenfeld geschickt hat. Sie nimmt Bezug auf die jüngsten politischen Entwicklungen in Idar-Oberstein, die innerhalb des Kreisverbandes Fragen aufgeworfen hätten.







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