Brandmail von Claudia von Bohr 
Riesenzoff: Kreis-AfD maßregelt AfD in Idar-Oberstein
Claudia von Bohr, AfD-Kreisvorsitzende, übt scharfe Kritik an der AfD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat.
Claudia von Bohr, AfD-Kreisvorsitzende, übt scharfe Kritik an der AfD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat.
Tobias Adam

In der AfD im Kreis Birkenfeld brennt aktuell die Luft: Der Kreisvorstand und die AfD-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein sind sich nicht einig. Und das soll weitreichende Konsequenzen haben. Gibt es am Ende keine Liste für die Stadtratswahl 2029? 

Lesezeit 2 Minuten
Was ist denn da los? Unserer Zeitung liegt eine E-Mail vor, die Claudia von Bohr (MdL), AfD-Kreisvorsitzende an die Mitglieder ihrer Partei im Kreis Birkenfeld geschickt hat. Sie nimmt Bezug auf die jüngsten politischen Entwicklungen in Idar-Oberstein, die innerhalb des Kreisverbandes Fragen aufgeworfen hätten.
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