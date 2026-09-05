Zum neunten Geburtstag feierte ein Döner-Restaurant in Idar-Oberstein mit einem Billig-Angebot. Für nur einen Euro gab es einen Döner. Das sorgte für gewaltigen Andrang.
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Ein Döner für nur einen Euro: Mit dieser Geburtstagsaktion hat ein Dönerrestaurant zum neunjährigen Bestehen für Aufsehen gesorgt. In der Fußgängerzone in Oberstein bildeten sich am Freitag lange Schlangen. Zahlreiche Menschen wollten sich das Angebot nicht entgehen lassen und nahmen dafür Wartezeiten von bis zu zwei Stunden in Kauf.