Schlangen in Idar-Oberstein
Riesenandrang für den billigen Jubiläums-Döner
Lange Schlangen bildeten sich vor einem Döner-Restaurant in der Fußgängerzone
Lange Schlangen bildeten sich vor einem Döner-Restaurant in der Fußgängerzone
Christian Schulz. Hosser

Zum neunten Geburtstag feierte ein Döner-Restaurant in Idar-Oberstein mit einem Billig-Angebot. Für nur einen Euro gab es einen Döner. Das sorgte für gewaltigen Andrang. 

Lesezeit 1 Minute
Ein Döner für nur einen Euro: Mit dieser Geburtstagsaktion hat ein Dönerrestaurant zum neunjährigen Bestehen für Aufsehen gesorgt. In der Fußgängerzone in Oberstein bildeten sich am Freitag lange Schlangen. Zahlreiche Menschen wollten sich das Angebot nicht entgehen lassen und nahmen dafür Wartezeiten von bis zu zwei Stunden in Kauf.
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