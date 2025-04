Bei einem Aktionswochenende mit der Unterstützung von Experten hat der Heimatverein Bundenbach eine fachgerechte Sanierung eines historisch errichteten Keltenhauses in der Siedlung Altburg realisiert. Auch Kindergartenkinder packten mit an.

Mit großem Engagement haben ehrenamtliche Helfer am vergangenen Wochenende ein historisches keltisches Wohnhaus in der zeitgenössisch aufgebauten Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach restauriert. Die 14 Helferinnen und Helfer packten tatkräftig an, um das Haus, das Teil der im Jahr 1988 eröffneten Rekonstruktion der keltischen Siedlung an der Altburg ist, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Die Altburg, ein gemeinsames Projekt der Ortsgemeinde Bundenbach und des Landesmuseums Trier, wurde 1994 durch einen Großbrand stark beschädigt – zwei Häuser sowie das damalige Museum wurden zerstört. Seitdem kümmert sich der Heimatverein Bundenbach mit viel Herzblut um den Erhalt der Anlage, die insgesamt elf Häuser im historischen Baustil der Kelten umfasst.

i Renovierung eines Wohnhauses im Fokus: Rieddachdecker Jörn Lüdicke übernahm die Erneuerung des Dachs. Sebastian Schmitt

Bei dem Aktionswochenende stand die vollständige Renovierung eines Wohnhauses im Fokus: Dachdecker Jörn Lüdicke übernahm die Erneuerung des Dachs mit Ried, während die Lehm für die Wände von der Firma Lerner und Beicht gesponsert wurden. Auch die Jüngsten halfen mit – Vorschulkinder der Kindertagesstätte Waldwichtel aus Oberhausen füllten am Freitag mit Begeisterung große Lehmlöcher.

Unterstützt wurde die Aktion auch kulinarisch: Das Forellenhof-Team um Clara Weckmüller und die Bäckerei Alfred Wenz sorgten für die Verpflegung der Helfer. Parallel zu den Arbeiten übernahm Chris Germann Führungen über das Gelände und erläuterte den Besuchern die Geschichte und Hintergründe der keltischen Besiedlung in der Region.

Ein besonderes Glanzlicht erwartet Besucher am Sonntag, 18. Mai, zum bundesweiten Museumstag: Die Keltengruppe Treveromagos wird auf dem Gelände keltisches Handwerk demonstrieren, darunter auch das Backen von Brot im Lehmbackofen. Die Altburg ist dienstags bis freitags von 11 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das Altburg-Festival, das jährlich am dritten Augustwochenende stattfindet.