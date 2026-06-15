Zentrum für Pflege und Leben
Richtfest für Herrsteiner Leuchtturmprojekt
Das Richtfest des „Kompetenzzentrums für Pflege und Wohnen“ in Herrstein hatte den Beifall der vielen Gäste verdient.
Das Richtfest des „Kompetenzzentrums für Pflege und Wohnen“ in Herrstein hatte den Beifall der vielen Gäste verdient.
Günter Weinsheimer

Im September war Spatenstich, nun konnte in Herrstein Richtfest gefeiert werden für das neue Kompetenzzentrum für Pflege und Leben. Dort entstehen Wohnungen für betagte Menschen, Tagespflege, die Gemeindeschwester und Gesundheitsdienstleister.

Lesezeit 2 Minuten
Was ist ein Richtfest ohne Richtspruch? Der Zimmermann Matthias Bohn aus Longkamp rief aus luftiger Höhe den vielen Gästen zu: „Stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig hier am Werk gebaut. Es waren wack’re Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut.

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