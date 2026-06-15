Im September war Spatenstich, nun konnte in Herrstein Richtfest gefeiert werden für das neue Kompetenzzentrum für Pflege und Leben. Dort entstehen Wohnungen für betagte Menschen, Tagespflege, die Gemeindeschwester und Gesundheitsdienstleister.
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Was ist ein Richtfest ohne Richtspruch? Der Zimmermann Matthias Bohn aus Longkamp rief aus luftiger Höhe den vielen Gästen zu: „Stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig hier am Werk gebaut. Es waren wack’re Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut.