Yannick Bares in Frankfurt Rhaunener Ortsbürgermeister freut sich über Preis Vera Müller 21.10.2026, 08:00 Uhr

i Yannick Bares (6. von rechts) freut sich über den Preis, den er in Frankfurt erhalten hat. DSI / Jana Kay

Yannick Bares, seit 2024 Rhaunener Ortsbürgermeister, strahlte übers ganze Gesicht: Der junge Mann erhielt am Dienstagabend in Frankfurt einen besonderen Preis für seinen kommunalpolitischen Einsatz.

Mit der Verleihung des „Talisman“ für gesellschaftlichen Zusammenhalt rückte die Deutschlandstiftung Integration am 20. Oktober in der Frankfurter Paulskirche die Menschen in den Mittelpunkt, die Demokratie vor Ort gestalten. Der Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich in ihren Städten und Gemeinden für Teilhabe, Vielfalt und ein lebendiges Miteinander einsetzen.







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