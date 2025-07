In der ausverkauften Idarwaldhalle wurde am Samstag das Sommerkonzert der Feuerwehrkapelle Rhaunen zu einem mitreißenden Musikabend für Jung und Alt. Unter der Leitung von Georg Dräger, der mit Humor und Herz durch das Programm führte, erlebten die Besucher eine musikalische Reise durch Filmmusik, Tradition und Emotion.

Bereits das Vorprogramm gehörte der Jugendkapelle, die von Kathrin Gerhard souverän geleitet wurde. Mit frischer Energie, präzisem Zusammenspiel und spürbarer Begeisterung präsentierten die Jugendlichen Stücke wie „The Lion Sleeps Tonight“, „Guns ’n’ Cowboys“ oder „Mini und Maxi“, das mit einem bekannten Volkslied überraschte. Die „Biene Maja“, charmant arrangiert von Erwin Jahreis, setzte den fröhlichen Schlusspunkt des ersten Konzertteils.

In der Halle herrschten hochsommerliche Temperaturen – doch davon ließen sich Musikerinnen, Musiker und Publikum die Stimmung nicht verderben. Im Gegenteil: Die Kapelle bot ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Höhepunkten wie „Fly with Me“ von Thiemo Kraas, „Dances with Wolves“ oder dem fulminanten „Pirates of the Caribbean“-Soundtrack von Hans Zimmer, der das Publikum auf hohe See entführte.

Louisa Kuhn kündigte mit viel Gefühl und Sachkenntnis die Musikstücke der Erwachsenen-Kapelle an und lieferte interessante Hintergrundinformationen. Für emotionale Gänsehautmomente sorgten auch die Gesangseinlagen von Tina Heck, die drei Lieder live darbot – eine gelungene Ergänzung zum Orchesterklang.

Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung setzte Vorsitzender Georg Dräger: Er überreichte Peter Nörling (SV Bundenbach) und Bernd Podolski (TuS Rhaunen) je einen Fußball als Dank für die hervorragende Zusammenarbeit im Rahmen der seit drei Jahren bestehenden Spielgemeinschaft der beiden Vereine. Dräger wünschte sich auch eine musikalische Kooperation mit dem Bundenbacher Gesangverein. Wie bereits im Vorjahr unterstützten die örtlichen Vereine das Konzert tatkräftig in der Bewirtung: Tennisverein, Angelsportverein und TuS Rhaunen sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Kooperation, die sich auch in diesem Jahr mehr als bewährte.

Der Höhepunkt des Abends ließ nach der Pause nicht lange auf sich warten: Als krönender Abschluss zogen Sabine Scherer, Beate Wies, Susanne und Lena Schäfer, Elena Weirich sowie Andrea Kuhn mit Wunderkerzen und selbst gebackenen Torten in die Halle ein – eine Überraschung, die nicht nur das Orchester, sondern auch das Publikum sichtlich rührte. Im Anschluss sorgte DJ Andreas Heinrich aus Simmertal bei der Afterparty für ausgelassene Stimmung und einen geselligen Ausklang. Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Begeisterung – der Sommer in Rhaunen hat mit diesem Konzert seinen klangvollen Höhepunkt gefunden.